Песня, которая доводит до слез: Тина Кароль и "Жадан и Собаки" выпустили трек в честь Харькова

Тина Кароль, "Хартия" и "Жадан и Собаки" выпустили совместный трек, который посвящен Харькову и людям, которые проживают войну, ожидая своих любимых с фронта. Песня называется "Ніч".

Музыканты также показали клип к этой композиции. Видеоработа вышла на ютуб-канале Тины Кароль. Ролик всего за пять часов после премьеры посмотрели уже более 20 тысяч раз, написали сотни комментариев и поставили тысячи лайков.

Не пропустите "Фабрика звезд", "Танцуют все" и "Угадай мелодию" возвращаются на экраны

Это песня о доверии и поддержке, о людях, которые держатся друг за друга, делясь силой и светом. Ночь в этой истории глубокая, но не бесконечная. Она обязательно прерывается чьей-то нежностью и звучанием,

– отметил Сергей Жадан.

Тина Кароль добавила, что для нее этот трек – о внутренней тишине между двумя людьми в момент разлуки, о состоянии, когда любовь становится твоей единственной опорой, о женщинах и мужчинах, которые отпускают друг друга на войну, зная, что настоящая связь сильнее страха и расстояния.

"Хартия", "Жадан и Собаки" и Тина Кароль – "Ніч": смотрите видео онлайн

Ніч розіллється і перетече. Але як він тримає її за плече, наче боїться її загубити, наче знає, що вона втече. Тиша така глибока й проста. Але Бог рок-н-ролу захищає міста. І якщо ти не віриш у співи свої – подивися як він тримає її,

– в этой композиции.

Клип к треку "Ніч" артисты снимали в харьковском метро.

Для справки! Сергей Жадан служит в рядах 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", где занимается военно-гражданским коммуницированием, обеспечивая связи между бригадой и обществом. Об этом музыкант рассказывал на шоу "OK TALK". Именно поэтому "Хартия" также была привлечена к работе над песней "Ніч".

Какая реакция слушателей на песню Тины Кароль и Сергея Жадана?

В комментариях под видеоработой слушатели признались, что едва сдерживали слезы во время просмотра клипа. Они тронуты атмосферой Харькова, дуэтом Тины Кароль и Сергея Жадана, а также личными воспоминаниями, что возвращает их в важные моменты жизни.

"До слез. Родной Харьков. Невероятные певцы, невероятный город и такая родная, особая атмосфера. Очень щемяще и проникновенно";

"Я успел на премьеру этого трогательного произведения. Вспомнил себя на этих станциях метро Архитектора Бекетова, Киевская и т.д., как я встречал жену в метро и спал на красной ветке, потому что самая длинная. Теперь я служу в "Хартии", сейчас на Купянщине, наша артиллерия помогает нашей пехоте. Слезы от клипа";

"Плачу. Я в Харькове не была ни разу, но даже до меня дошло, какой это оху*тельно сильный и вайбовый город. Спасибо, я очень ждала эту песню";

"Невероятный клип, невероятный дуэт! Искренняя благодарность Тине Кароль и Сергею Жадану за поддержку харьковчан и не только в сегодняшние трудные времена";

"Просто шедевр. Как харьковчанин, смотрю на это с невероятными эмоциями, повышенным давлением, сердцебиением и сахаром. Спасибо вам".

Комментарии под клипом на трек "Ніч" / Скриншоты с ютуба

Заметим, что перед выходом этого трека "Ніч" на Тину Кароль вылилась волна хейта.

Почему певицу раскритиковали в сети?