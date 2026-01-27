Тина Кароль неожиданно заговорила о свидании и заинтриговала поклонников

Певица Тина Кароль неожиданно заявила об изменениях в личной жизни. Артистка призналась, ходит ли сейчас на свидания.

Об этом она рассказала в комментарии для "Радио Люкс".

Ведущий спросил Тину Кароль, есть ли в ее жизни сейчас свидания. Артистка призналась, что в течение последнего месяца действительно ходила на встречи, однако подробности раскрывать не стала.

Заметим, что еще в июне прошлого года Тина Кароль в комментарии для "Нашего радио" говорила, что не ходит на свидания.

Что еще Тина Кароль ранее рассказывала о личной жизни?