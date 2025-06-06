После заявления о готовности к отношениям: Тина Кароль призналась, ходит ли на свидания

Тина Кароль недавно рассказала, что может открыть сердце для новой любви после потери мужа. Теперь певица заговорила о свидании.

Тина Кароль с юмором ответила, что не ходит на свидания. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего радио".

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Судя по словам артистки, ее не приглашают на свидание те, с кем бы она хотела встретиться. Остальным же певица отказывает.

Я не хожу. Не приглашают и отказываю. Я не имею столько денег,

– пошутила Тина Кароль.

Также исполнительница добавила, что считает, что на свидании рассчитываться должны оба. Она за то, чтобы разделять счет.

Что ранее Тина Кароль говорила о личном

В 12 годовщину смерти мужа, Евгения Огира, Тина Кароль опубликовала щемящее сообщение об опыте потери. Она призналась, что эти 12 лет были полны "аскезы и целибата", "отсутствие права на слабость".

Певица добавила, что только сейчас, в 40 лет, она готова "заглянуть в глаза другого мужчины". Очевидно, так Тина намекнула на то, что открыта к новым отношениям.

Ранее Тине Кароль приписывали роман с Даном Баланом. Артисты были судьями в "Голосе страны". Со временем Дан Балан опроверг сплетни об их отношениях, а Тина заявляла, что между ними был "флирт", а проявления чувств были откровенными.