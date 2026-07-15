Могу любить и не сказать: Тина Кароль рассказала о тайных чувствах к известным людям

Украинская певица Тина Кароль приоткрыла завесу над своей личной жизнью. Артистка призналась, что способна испытывать глубокую симпатию к талантливым людям, однако предпочитает держать эти эмоции в тайне.

Личная жизнь певицы на протяжении многих лет остается закрытой темой, однако в своем новом интервью для YouTube-канала "Насправді МАХ" Тина Кароль поделилась неожиданными подробностями. Она объяснила, почему ее сердце всегда открыто для творчества, а источником вдохновения нередко становится восхищение одаренными людьми.

По словам певицы, она восхищается выдающимися специалистами из разных сфер. Эти чувства служат для нее мощным творческим двигателем, поэтому она может переживать их внутри себя, не признаваясь объекту своей симпатии.

Сердце Тины Кароль всегда занято творчеством. Но если говорить обо мне как о девушке, я, как творческая личность, всегда влюбляюсь в личности. То есть меня поражают таланты людей разных направлений. Это и подпитывает мое творчество. Вечная влюбленность в таланты. Я могу любить и не говорить об этом, но это станет инструментом моего творчества,

– подчеркнула артистка.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Несмотря на способность испытывать сильные эмоции, Кароль сознательно избегает новых романтических отношений. Отвечая на вопрос о своем статусе, она была максимально лаконична и отметила, что на данный момент это ее осознанный выбор.

Почему я одинока – потому что пока так безопаснее

– пояснила звезда.

Напомним, Тина Кароль была замужем за известным продюсером Евгением Огиром. В апреле 2013 года ее муж скончался от тяжелого онкологического заболевания – рака желудка. С тех пор певица ни разу публично не подтверждала информацию о новых романах.

Кстати, Тина Кароль также призналась, как она отреагирует, если после возвращения в Украину ее сын Вениамин захочет поступить на военную службу.