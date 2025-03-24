Тина Кароль показала, как стреляет по мишеням, и поделилась видео в военной форме

Певица Тина Кароль опубликовала ролик, в котором стреляет по мишеням. Также она поделилась с поклонниками другими видео и фотографиями.

Соответствующее сообщение Кароль опубликовала в своем инстаграме, пишет Show 24. Она собрала несколько случайных фотографий и видео.

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На одном из роликов Тина Кароль четыре раза выстрелила по мишеням из пистолета. Певица надела черные штаны и свитер, также на ней были защитные очки и наушники.

Тина Кароль стреляет по мишеням / Видео из инстаграма певицы:

Кроме того, певица добавила в сообщение видео и фото, на которых танцует в военной форме, поет и занимается йогой. Также Тина Кароль поделилась с поклонниками своими селфи.

Реакция сети

"Карусельки от Тины – вайб".

"Так интересно – видео, которые о жизни, о рабочих моментах, без позирования и украшений, просто жизнь".

"Так эстетично и со вкусом".

"Какая классная подборка, такие живые кадры".

"Такой вайб от фото/видео, нереально классная, теплая атмосфера".

"Ждем больше таких живых, рандомных фото".

Тина Кароль прошла курс по военной подготовке