24 марта, 12:00
Тина Кароль показала, как стреляет по мишеням, и поделилась видео в военной форме
Основні тези
- Тина Кароль опубликовала видео, где стреляет по мишеням.
- Она также поделилась другими видео и фото, где танцует в военной форме, поет, занимается йогой.
Певица Тина Кароль опубликовала ролик, в котором стреляет по мишеням. Также она поделилась с поклонниками другими видео и фотографиями.
Соответствующее сообщение Кароль опубликовала в своем инстаграме, пишет Show 24. Она собрала несколько случайных фотографий и видео.
Смотрите также "Богиня": Тина Кароль поразила новым видео с занятий йогой в поезде
На одном из роликов Тина Кароль четыре раза выстрелила по мишеням из пистолета. Певица надела черные штаны и свитер, также на ней были защитные очки и наушники.
Тина Кароль стреляет по мишеням / Видео из инстаграма певицы:
Кроме того, певица добавила в сообщение видео и фото, на которых танцует в военной форме, поет и занимается йогой. Также Тина Кароль поделилась с поклонниками своими селфи.
Реакция сети
- "Карусельки от Тины – вайб".
- "Так интересно – видео, которые о жизни, о рабочих моментах, без позирования и украшений, просто жизнь".
- "Так эстетично и со вкусом".
- "Какая классная подборка, такие живые кадры".
- "Такой вайб от фото/видео, нереально классная, теплая атмосфера".
- "Ждем больше таких живых, рандомных фото".
Тина Кароль прошла курс по военной подготовке
- Напомним, в июне Тина Кароль прошла курс по военной подготовке для гражданских. Певица изучала тактическую медицину по протоколу ASM MARCH, училась обращаться с оружием, совершенствовала навыки по стрельбе и осваивала использование радиосвязи.
- Впоследствии Тина Кароль объяснила, почему решила пройти военную подготовку. Певица отметила, что нет ничего удивительного в ее желании, ведь она является гражданкой Украины, а в стране идет война.