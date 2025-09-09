Укр Рус
Show24 Украинские звезды Вениамин тогда и сейчас: Тина Кароль удивила, как изменился ее сын за 10 лет
9 сентября, 12:46
2

Вениамин тогда и сейчас: Тина Кароль удивила, как изменился ее сын за 10 лет

София Хомишин
Основні тези
  • Тина Кароль поделилась фотосессией с 16-летним сыном Вениамином, который приехал в Украину на каникулы.
  • Фаны оставили много комплиментов под фото, отметив сходство Тины и Вениамина, и их красоту.

Недавно 16-летний сын Тины Кароль, Вениамин, приехал в Украину на летние каникулы. Во время его визита певица устроила с ним очаровательную фотосессию.

Теперь она поделилась результатами съемки с поклонниками. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Вас также может заинтересовать Скандал не утихает: бывшая жена Виктора Розового дала большое интервью

Для фотосессии Тина Кароль выбрала несколько локаций – сад, территорию возле дома и помещения внутри. На фотографиях певица позировала в твидовом светлом платье и двух комплектах из топа и юбки. Вениамин тоже надел разные образы: коричневый костюм, рубашку с коротким рукавом и шорты, а также в футболку с шортами.

Ты – мое вдохновение,
– написала знаменитость под фотографиями с сыном.

Интересно, что кроме новых фото, Тина Кароль показала архивный кадр 2015 года, на котором видно, как изменился ее сын.

В комментариях под публикацией фаны написали немало комплиментов Тине с сыном.

  • "Очень красивые";
  • "Такие похожие";
  • "Какие вы милые";
  • "Вы такие красивые. Красивые фото";
  • "Вы как сестра с братом";
  • "Когда он успел вырасти. Красивые оба".

Комментарии под фото Тины Кароль с сыном / Скриншоты из инстаграма

Что известно о сыне Тины Кароль?

  • Вениамин – сын певицы от продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году в возрасте 32 лет от рака желудка. Когда отца не стало, Вениамину было всего 4 года.
  • Парень родился 18 ноября 2008 года, и вскоре ему исполнится 17 лет.
  • В 2014 году он переехал в Великобританию.
  • Известно, что Вениамин свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками, а за рубежом занимался танцами. В старших классах в качестве специализации он выбрал политологию, экономику и бизнес.