Теперь она поделилась результатами съемки с поклонниками. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Для фотосессии Тина Кароль выбрала несколько локаций – сад, территорию возле дома и помещения внутри. На фотографиях певица позировала в твидовом светлом платье и двух комплектах из топа и юбки. Вениамин тоже надел разные образы: коричневый костюм, рубашку с коротким рукавом и шорты, а также в футболку с шортами.

Ты – мое вдохновение,

– написала знаменитость под фотографиями с сыном.

Интересно, что кроме новых фото, Тина Кароль показала архивный кадр 2015 года, на котором видно, как изменился ее сын.

В комментариях под публикацией фаны написали немало комплиментов Тине с сыном.

"Очень красивые";

"Такие похожие";

"Какие вы милые";

"Вы такие красивые. Красивые фото";

"Вы как сестра с братом";

"Когда он успел вырасти. Красивые оба".

Комментарии под фото Тины Кароль с сыном / Скриншоты из инстаграма

Что известно о сыне Тины Кароль?