Теперь она поделилась результатами съемки с поклонниками. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
Для фотосессии Тина Кароль выбрала несколько локаций – сад, территорию возле дома и помещения внутри. На фотографиях певица позировала в твидовом светлом платье и двух комплектах из топа и юбки. Вениамин тоже надел разные образы: коричневый костюм, рубашку с коротким рукавом и шорты, а также в футболку с шортами.
Ты – мое вдохновение,
– написала знаменитость под фотографиями с сыном.
Интересно, что кроме новых фото, Тина Кароль показала архивный кадр 2015 года, на котором видно, как изменился ее сын.
В комментариях под публикацией фаны написали немало комплиментов Тине с сыном.
- "Очень красивые";
- "Такие похожие";
- "Какие вы милые";
- "Вы такие красивые. Красивые фото";
- "Вы как сестра с братом";
- "Когда он успел вырасти. Красивые оба".
Что известно о сыне Тины Кароль?
- Вениамин – сын певицы от продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году в возрасте 32 лет от рака желудка. Когда отца не стало, Вениамину было всего 4 года.
- Парень родился 18 ноября 2008 года, и вскоре ему исполнится 17 лет.
- В 2014 году он переехал в Великобританию.
- Известно, что Вениамин свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками, а за рубежом занимался танцами. В старших классах в качестве специализации он выбрал политологию, экономику и бизнес.