Тепер вона поділилася результатами зйомки із шанувальниками. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
Для фотосесії Тіна Кароль обрала кілька локацій – сад, територію біля будинку та приміщення всередині. На світлинах співачка позувала у твідовій світлій сукні та двох комплектах з топу і спідниці. Веніамін теж одягнув різні образи: коричневий костюм, сорочку з коротким рукавом і шорти, а також у футболку з шортами.
Ти – моє натхнення,
– написала знаменитість під світлинами з сином.
Цікаво, що окрім нових фото, Тіна Кароль показала архівний кадр 2015 року, на якому видно, як змінився її син.
У коментарях під публікацією фани написали чимало компліментів Тіні з сином.
- "Дуже красиві";
- "Такі схожі";
- "Які ви милі";
- "Ви такі гарні. Красиві фото";
- "Ви наче сестра з братом";
- "Коли він встиг вирости. Гарні обидва".
Коментарі під фото Тіни Кароль з сином / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про сина Тіни Кароль?
- Веніамін – син співачки від продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році у віці 32 років від раку шлунку. Коли батька не стало, Веніаміну було лише 4 роки.
- Хлопець народився 18 листопада 2008 року, і незабаром йому виповниться 17 років.
- У 2014 році він переїхав до Великої Британії.
- Відомо, що Веніамін вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами, а за кордоном займався танцями. У старших класах як спеціалізацію він обрав політологію, економіку та бізнес.