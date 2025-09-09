Укр Рус
Show24 Українські зірки Веніамін тоді та зараз: Тіна Кароль здивувала, як змінився її син за 10 років
9 вересня, 12:46
2

Веніамін тоді та зараз: Тіна Кароль здивувала, як змінився її син за 10 років

Софія Хомишин
Основні тези
  • Тіна Кароль поділилася фотосесією з 16-річним сином Веніаміном, який приїхав до України на канікули.
  • Фани залишили багато компліментів під фото, зазначивши схожість Тіни та Веніаміна, та їхню красу.

Нещодавно 16-річний син Тіни Кароль, Веніамін, приїхав до України на літні канікули. Під час його візиту співачка влаштувала з ним чарівну фотосесію.

Тепер вона поділилася результатами зйомки із шанувальниками. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Вас також може зацікавити Скандал не вщухає: колишня дружина Віктора Розового дала велике інтерв'ю

Для фотосесії Тіна Кароль обрала кілька локацій – сад, територію біля будинку та приміщення всередині. На світлинах співачка позувала у твідовій світлій сукні та двох комплектах з топу і спідниці. Веніамін теж одягнув різні образи: коричневий костюм, сорочку з коротким рукавом і шорти, а також у футболку з шортами.

Ти – моє натхнення,
– написала знаменитість під світлинами з сином.

Цікаво, що окрім нових фото, Тіна Кароль показала архівний кадр 2015 року, продемонструвавши, як змінився її син.

У коментарях під публікацією фани написали чимало компліментів Тіні з сином. 

  • "Дуже красиві";
  • "Такі схожі";
  • "Які ви милі";
  • "Ви такі гарні. Красиві фото";
  • "Ви наче сестра з братом";
  • "Коли він встиг вирости. Гарні обидва".

Коментарі під фото Тіни Кароль з сином / Скриншоти з інстаграму 

Що відомо про сина Тіни Кароль? 

  • Веніамін – син співачки від продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році у віці 32 років від раку шлунку. Коли батька не стало, Веніаміну було лише 4 роки.
  • Хлопець народився 18 листопада 2008 року, і незабаром йому виповниться 17 років.
  • У 2014 році він переїхав до Великої Британії.
  • Відомо, що Веніамін вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами, а за кордоном займався танцями. У старших класах як спеціалізацію він обрав політологію, економіку та бізнес.