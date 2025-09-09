Нещодавно 16-річний син Тіни Кароль, Веніамін, приїхав до України на літні канікули. Під час його візиту співачка влаштувала з ним чарівну фотосесію.

Тепер вона поділилася результатами зйомки із шанувальниками. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Вас також може зацікавити Скандал не вщухає: колишня дружина Віктора Розового дала велике інтерв'ю

Для фотосесії Тіна Кароль обрала кілька локацій – сад, територію біля будинку та приміщення всередині. На світлинах співачка позувала у твідовій світлій сукні та двох комплектах з топу і спідниці. Веніамін теж одягнув різні образи: коричневий костюм, сорочку з коротким рукавом і шорти, а також у футболку з шортами.

Ти – моє натхнення,

– написала знаменитість під світлинами з сином.

Цікаво, що окрім нових фото, Тіна Кароль показала архівний кадр 2015 року, продемонструвавши, як змінився її син.

У коментарях під публікацією фани написали чимало компліментів Тіні з сином.

"Дуже красиві";

"Такі схожі";

"Які ви милі";

"Ви такі гарні. Красиві фото";

"Ви наче сестра з братом";

"Коли він встиг вирости. Гарні обидва".

Коментарі під фото Тіни Кароль з сином / Скриншоти з інстаграму

Що відомо про сина Тіни Кароль?