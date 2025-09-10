"Жадан с цветами на коленях": Тина Кароль показала неожиданное видео, которое поразило фанов
- Сергей Жадан во время выступления Тины Кароль на "Хартия Фест" стал на колено перед ней.
- Он к тому же подарил ей красивый букет цветов, что растрогало зрителей.
Тина Кароль поделилась неожиданным моментом с одного из своих выступлений. Известный певец и писатель Сергей Жадан появился с артисткой на одной сцене и даже стал перед ней на колено.
Видео момента уже появилось в тикток, где активно собирает комментарии фанов. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Тины Кароль.
Так, на днях Тина Кароль выступила на фестивале "Хартия Фест" как "секретный гость" в сопровождении военного оркестра Нацгвардии. Ее появление стало настоящим сюрпризом для публики.
После концерта Сергей Жадан поднялся на сцену с роскошным букетом гортензий, роз и эвкалипта и, став на одно колено перед певицей, растрогал зрителей.
Артисты обнялись и перекинулись несколькими словами, а зал взорвался аплодисментами.
Фаны уже оставили немало комментариев под видео, где отреагировали на этот милый момент с выступления и похвалили стильный образ Тины Кароль.
- "На коленях перед этой сверх прекрасной женщиной";
- "Тина и Жадан на одной сцене? Я извиняюсь, а можно наглеть и просить какую-то совместную работу?";
- "На колени только перед Тиной";
- "Очень крутой концерт и вообще замысел с военным оркестром. Это было невероятно";
- "Этот образ и прическа покорили мое сердце".
Комментарии под видео Тины Кароль с Сергеем Жаданом / Скриншоты с тиктока
Что известно о "Хартия Фест"?
- Фестиваль, который организовала 13 бригада Национальной гвардии Украины, длился два дня – 6 и 7 сентября в киевском Дворце спорта.
- В лайнап вошли "Жадан и Собаки", alyona alyona, Курган и Agregat, Skofka, Latexfauna, "Мертвый Петух" и другие артисты.
- Несмотря на то, что первый день пришлось завершать в укрытии из-за атаки дронов, "Хартия Фест" состоялся успешно.
- В программе также были выставки боевых FPV-дронов, интерактивные зоны от VYRIY Tech School и военные активности.
- Все собранные средства организаторы передали на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия".