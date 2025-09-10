Клавдия Пападопулу исполнила песню "Камин" российского певца азербайджанского происхождения Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее аккаунт в тиктоке.

Читайте также Буду делать все возможное, – известная украинская певица объявила об участии в Нацотборе-2026

Jony замалчивает войну России против Украины. Певец продолжает активно развивать карьеру на территории государства-террористки и выпускать треки на русском языке, несмотря на свое азербайджанское происхождение.

Клавдия Пападопулу спела песню Jony: смотрите видео

В комментариях под видео Клавдию Пападопулу некоторые люди возмутились ее кавером на российскую песню:

"Извините, что? Пока Россия убивает людей, она поет русскую музыку".

"Девушка поет о геноциде, а потом поет на языке тех, кто совершает геноцид".

"Это русская песня, которую поют на русском".

Администратор телеграм-канала "Дом Евровидения" обратился к певице за комментарием по поводу ситуации:

Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турков, которые убивали моих предков?,

– ответила она.

Заявление Клавдии Пападопулу / Скриншот с телеграм-канала "Дом Евровидения"

Кто такая Клавдия Пападопулу?