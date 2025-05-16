Номер Клавдии напомнил украинским еврофанам постановки, которые представляла Украина в 2016 и 2024 годах на Евровидении. Этими мыслями комментаторы поделились в соцсетях, пишет Show 24.
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Клавдия выступала на деревянном мосту, который якобы вел к каменной скале. В прошлом году представительница Украины Jerry Heil поднималась по горе на подобную скалу.
Далее позади греческой певицы появился вертикальный луч света, что сначала был белым, а потом стал оранжевым. Это снова напомнило постановку Украины в 2024 году. Искры на экране были подобны огням в номере украинских артисток, тогда они символизировали фосфорные бомбы.
Впоследствии оранжевый луч за спиной Клавдии превратился в дерево, словно в огне. Это уже напомнило украинским еврофанам выступление в конкурсе Джамалы в 2016 году. Многие сравнивали даже движения Клавдии и Джамалы.
Украинские еврофаны сравнивают представительницу Греции с представительницами Украины / Коллажи Show 24, слева – номер Клавдии, справа – номера Jerry Heil и alyona alyona и Джамалы.
В комментариях под сообщением в телеграм-канале "Евровидение Украина" еврофаны поделились мыслями относительно представительницы Греции и ее постановки:
- "Номер Греции – это будто вдохновение номером Украины в 2024 году. Камни, задний фон, вода";
- "Что это за Украина 2024";
- "Это немного Джамалу напоминает";
- "Этот мост напоминает Джерри прошлого года";
- "Почему это напоминает нашу прошлую постановку?";
- "Это комбо – Украина 2024 и 2016".
Коротко о певице и ее песне
Клавдия Пападопулу стала известной в 2018 году после участия в шоу The Voice of Greece. Впоследствии начала выпускать собственные синглы, заинтересовав слушателей особыми звучаниями.
Песня певицы Asteromata – о боли и разлуке с близкими. Она частично рассказывает о геноциде понтийских греков и их миграции. Клавдия посвятила композицию тем, кто вынужденно покинул родину. Она прошла в финал Евровидения-2025.