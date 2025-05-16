Номер Клавдії нагадав українським єврофанам постановки, які представляла Україна у 2016 та 2024 роках на Євробаченні. Цими думками коментатори поділилися в соцмережах, пише Show 24.

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Клавдія виступала на дерев'яному мосту, що начебто вів до кам'яної скелі. Торік представниця України Jerry Heil підіймалась по горі на подібну скелю.

Далі позаду грецької співачки з'явився вертикальний промінь світла, що спершу був білим, а потім став помаранчевим. Це знову нагадало постановку України у 2024 році. Іскри на екрані були подібними до вогнів у номері українських артисток, тоді вони символізували фосфорні бомби.

Згодом помаранчевий промінь за спиною Клавдії перетворився у дерево, немов у вогні. Це вже нагадало українським єврофанам виступ у конкурсі Джамали у 2016 році. Багато хто порівнював навіть рухи Клавдії та Джамали.

Українські єврофани порівнюють представницю Греції з представницями України / Колажі Show 24, зліва – номер Клавдії, справа – номери Jerry Heil та alyona alyona й Джамали.

У коментарях під дописом у телеграм-каналі "Євробачення Україна" єврофани поділилися думками щодо представниці Греції та її постановки:

"Номер Греції – це ніби натхнення номером України у 2024 році. Каміння, заднє тло, вода";

"Що це за Україна 2024";

"Це трохи Джамалу нагадує";

"Цей міст нагадує Джері минулого року";

"Чому це нагадує нашу минулу постановку?";

"Це комбо – Україна 2024 і 2016".

Коротко про співачку та її пісню

Клавдія Пападопулу стала відомою у 2018 році після участі в шоу The Voice of Greece. Згодом почала випускати власні сингли, зацікавивши слухачів особливими звучаннями.

Пісня співачки Asteromata – про біль та розлуку з близькими. Вона частково розповідає про геноцид понтійських греків та їхню міграцію. Клавдія присвятила композицію тим, хто вимушено покинув батьківщину. Вона пройшла до фіналу Євробачення-2025.