Клавдія Пападопулу виконала пісню "Камін" російського співака азербайджанського походження Jony (Джахід Афраїл огли Гусейнлі). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її акаунт у тіктоці.

Jony замовчує війну Росії проти України. Співак продовжує активно розвивати кар'єру на території держави-терористки й випускати треки російською мовою, попри своє азербайджанське походження.

Клавдія Пападопулу заспівала пісню Jony: дивіться відео

У коментарях під відео Клавдію Пападопулу деякі люди обурилися її кавером на російську пісню:

  • "Вибачте, що? Поки Росія вбиває людей, вона співає російську музику".
  • "Дівчина співає про геноцид, а потім співає мовою тих, хто чинить геноцид".
  • "Це російська пісня, яку співають російською".

Адміністратор телеграм-каналу "Дім Євробачення" звернуся до співачки за коментарем з приводу ситуації:

Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?,
– відповіла вона.

Клавдія ПападопулуЗаява Клавдії Пападопулу / Скриншот з телеграм-каналу "Дім Євробачення"

Хто така Клавдія Пападопулу?

  • Клавдія Пападопулу – 23-річна грецька співачка понтійського походження.

  • Вона стала відомою у 2018 році після участь у 5 сезоні шоу "Голос Греції".

  • Співачка представляла Грецію на пісенному конкурсі Євробаченні-2025, який проходив у швейцарському місті Базель, з піснею Asteromata. Тоді Клавдію запідозрили у плагіатів номерів від України – йдеться про номери Jerry Heil і alyona alyona (Teresa & Maria) і Джамали ("1944").

  • У пісні Asteromata частково розповідається про геноцид понтійських греків і їхню вимушену міграцію.

  • Клавдія Пападопулу посіла 6 місце на Євробаченні-2025, набравши 231 бал.