Клавдія Пападопулу виконала пісню "Камін" російського співака азербайджанського походження Jony (Джахід Афраїл огли Гусейнлі). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її акаунт у тіктоці.
Jony замовчує війну Росії проти України. Співак продовжує активно розвивати кар'єру на території держави-терористки й випускати треки російською мовою, попри своє азербайджанське походження.
Клавдія Пападопулу заспівала пісню Jony: дивіться відео
У коментарях під відео Клавдію Пападопулу деякі люди обурилися її кавером на російську пісню:
- "Вибачте, що? Поки Росія вбиває людей, вона співає російську музику".
- "Дівчина співає про геноцид, а потім співає мовою тих, хто чинить геноцид".
- "Це російська пісня, яку співають російською".
Адміністратор телеграм-каналу "Дім Євробачення" звернуся до співачки за коментарем з приводу ситуації:
Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?,
– відповіла вона.
Заява Клавдії Пападопулу / Скриншот з телеграм-каналу "Дім Євробачення"
Хто така Клавдія Пападопулу?
Клавдія Пападопулу – 23-річна грецька співачка понтійського походження.
Вона стала відомою у 2018 році після участь у 5 сезоні шоу "Голос Греції".
Співачка представляла Грецію на пісенному конкурсі Євробаченні-2025, який проходив у швейцарському місті Базель, з піснею Asteromata. Тоді Клавдію запідозрили у плагіатів номерів від України – йдеться про номери Jerry Heil і alyona alyona (Teresa & Maria) і Джамали ("1944").
У пісні Asteromata частково розповідається про геноцид понтійських греків і їхню вимушену міграцію.
Клавдія Пападопулу посіла 6 місце на Євробаченні-2025, набравши 231 бал.