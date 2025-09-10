Клавдія Пападопулу виконала пісню "Камін" російського співака азербайджанського походження Jony (Джахід Афраїл огли Гусейнлі). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її акаунт у тіктоці.

Читайте також Буду робити все можливе, – відома українська співачка оголосила про участь в Нацвідборі-2026

Jony замовчує війну Росії проти України. Співак продовжує активно розвивати кар'єру на території держави-терористки й випускати треки російською мовою, попри своє азербайджанське походження.

Клавдія Пападопулу заспівала пісню Jony: дивіться відео

У коментарях під відео Клавдію Пападопулу деякі люди обурилися її кавером на російську пісню:

"Вибачте, що? Поки Росія вбиває людей, вона співає російську музику".

"Дівчина співає про геноцид, а потім співає мовою тих, хто чинить геноцид".

"Це російська пісня, яку співають російською".

Адміністратор телеграм-каналу "Дім Євробачення" звернуся до співачки за коментарем з приводу ситуації:

Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?,

– відповіла вона.

Заява Клавдії Пападопулу / Скриншот з телеграм-каналу "Дім Євробачення"

Хто така Клавдія Пападопулу?