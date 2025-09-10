Укр Рус
Show24 Українські зірки "Жадан з квітами на колінах": Тіна Кароль показала несподіване відео, яке вразило фанів
10 вересня, 17:11
2

"Жадан з квітами на колінах": Тіна Кароль показала несподіване відео, яке вразило фанів

Софія Хомишин
Основні тези
  • Сергій Жадан під час виступу Тіни Кароль на "Хартія Фест" став на коліно перед нею.
  • Він до того ж подарував їй красивий букет квітів, що зворушило глядачів.

Тіна Кароль поділилася несподіваним моментом з одного зі своїх виступів. Відомий співак та письменник Сергій Жадан з'явився з артисткою на одній сцені та навіть став перед нею на коліно.

Відео моменту вже з'явилося у тікток, де активно збирає коментарі фанів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Тіни Кароль. 

Вас також може зацікавити Учасниця Євробачення-2025 виконала російську пісню і виправдалась після цього

Так, днями Тіна Кароль виступила на фестивалі "Хартія Фест" як "секретний гість" у супроводі військового оркестру Нацгвардії. Її поява стала справжнім сюрпризом для публіки.

Після концерту Сергій Жадан піднявся на сцену з розкішним букетом гортензій, троянд та евкаліпта і, ставши на одне коліно перед співачкою, зворушив глядачів. 

Артисти обійнялися та перекинулися кількома словами, а зала вибухнула оплесками.

Фани вже залишили чимало коментарів під відео, де відреагували на цей милий момент з виступу та похвалили стильний образ Тіни Кароль.

  • "На колінах перед цією над прекрасною жінкою";
  • "Тіна і Жадан на одній сцені? Я перепрошую, а можна нагліти й просити якусь спільну роботу?";
  • "На коліна лише перед Тіною";
  • "Дуже крутий концерт і взагалі задум з військовим оркестром. Це було неймовірно";
  • "Цей образ і зачіска підкорили моє серце".

Коментарі під відео Тіни Кароль з Сергієм Жаданом / Скриншоти з тіктоку

 

Що відомо про "Хартія Фест"?

  • Фестиваль, який організувала 13 бригада Національної гвардії України, тривав два дні – 6 та 7 вересня у київському Палаці спорту.
  • До лайнапу увійшли "Жадан і Собаки", alyona alyona, Курган і Agregat, Skofka, Latexfauna, "Мертвий Півень" та інші артисти.
  • Попри те, що перший день довелося завершувати в укритті через атаку дронів, "Хартія Фест" відбувся успішно.
  • У програмі також були виставки бойових FPV-дронів, інтерактивні зони від VYRIY Tech School та військові активності.
  • Усі зібрані кошти організатори передали на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".