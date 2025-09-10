Тіна Кароль поділилася несподіваним моментом з одного зі своїх виступів. Відомий співак та письменник Сергій Жадан з'явився з артисткою на одній сцені та навіть став перед нею на коліно.

Відео моменту вже з'явилося у тікток, де активно збирає коментарі фанів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Тіни Кароль.

Так, днями Тіна Кароль виступила на фестивалі "Хартія Фест" як "секретний гість" у супроводі військового оркестру Нацгвардії. Її поява стала справжнім сюрпризом для публіки.

Після концерту Сергій Жадан піднявся на сцену з розкішним букетом гортензій, троянд та евкаліпта і, ставши на одне коліно перед співачкою, зворушив глядачів.



Артисти обійнялися та перекинулися кількома словами, а зала вибухнула оплесками.

Фани вже залишили чимало коментарів під відео, де відреагували на цей милий момент з виступу та похвалили стильний образ Тіни Кароль.

"На колінах перед цією над прекрасною жінкою";

"Тіна і Жадан на одній сцені? Я перепрошую, а можна нагліти й просити якусь спільну роботу?";

"На коліна лише перед Тіною";

"Дуже крутий концерт і взагалі задум з військовим оркестром. Це було неймовірно";

"Цей образ і зачіска підкорили моє серце".

Коментарі під відео Тіни Кароль з Сергієм Жаданом / Скриншоти з тіктоку

Що відомо про "Хартія Фест"?