Відео моменту вже з'явилося у тікток, де активно збирає коментарі фанів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Тіни Кароль.
Так, днями Тіна Кароль виступила на фестивалі "Хартія Фест" як "секретний гість" у супроводі військового оркестру Нацгвардії. Її поява стала справжнім сюрпризом для публіки.
Після концерту Сергій Жадан піднявся на сцену з розкішним букетом гортензій, троянд та евкаліпта і, ставши на одне коліно перед співачкою, зворушив глядачів.
Артисти обійнялися та перекинулися кількома словами, а зала вибухнула оплесками.
Фани вже залишили чимало коментарів під відео, де відреагували на цей милий момент з виступу та похвалили стильний образ Тіни Кароль.
- "На колінах перед цією над прекрасною жінкою";
- "Тіна і Жадан на одній сцені? Я перепрошую, а можна нагліти й просити якусь спільну роботу?";
- "На коліна лише перед Тіною";
- "Дуже крутий концерт і взагалі задум з військовим оркестром. Це було неймовірно";
- "Цей образ і зачіска підкорили моє серце".
Коментарі під відео Тіни Кароль з Сергієм Жаданом / Скриншоти з тіктоку
Що відомо про "Хартія Фест"?
- Фестиваль, який організувала 13 бригада Національної гвардії України, тривав два дні – 6 та 7 вересня у київському Палаці спорту.
- До лайнапу увійшли "Жадан і Собаки", alyona alyona, Курган і Agregat, Skofka, Latexfauna, "Мертвий Півень" та інші артисти.
- Попри те, що перший день довелося завершувати в укритті через атаку дронів, "Хартія Фест" відбувся успішно.
- У програмі також були виставки бойових FPV-дронів, інтерактивні зони від VYRIY Tech School та військові активності.
- Усі зібрані кошти організатори передали на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".