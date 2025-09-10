Видео момента уже появилось в тикток, где активно собирает комментарии фанов. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Тины Кароль.

Так, на днях Тина Кароль выступила на фестивале "Хартия Фест" как "секретный гость" в сопровождении военного оркестра Нацгвардии. Ее появление стало настоящим сюрпризом для публики.

После концерта Сергей Жадан поднялся на сцену с роскошным букетом гортензий, роз и эвкалипта и, став на одно колено перед певицей, растрогал зрителей.



Артисты обнялись и перекинулись несколькими словами, а зал взорвался аплодисментами.

Фаны уже оставили немало комментариев под видео, где отреагировали на этот милый момент с выступления и похвалили стильный образ Тины Кароль.

"На коленях перед этой сверх прекрасной женщиной";

"Тина и Жадан на одной сцене? Я извиняюсь, а можно наглеть и просить какую-то совместную работу?";

"На колени только перед Тиной";

"Очень крутой концерт и вообще замысел с военным оркестром. Это было невероятно";

"Этот образ и прическа покорили мое сердце".

Комментарии под видео Тины Кароль с Сергеем Жаданом / Скриншоты с тиктока

Что известно о "Хартия Фест"?