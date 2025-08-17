Поклонники в восторге от нового стильного образа Тина Кароль. Певица надела эффектное платье от украинского бренда, которое удачно подчеркнуло ее подтянутую фигуру.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Кароль. Она опубликовала серию фотографий.

Тина Кароль позировала в светло-желтом платье с фигурным вырезом на груди от украинского бренда VISHNI, который основали в 2023 году. В районе талии есть узел, что добавляет оригинальности. Певица продемонстрировала великолепную фигуру.

Сейчас это платье представлено на сайте со скидкой – оно стоит всего 2 800 гривен.

Свой образ Кароль дополнила прозрачными очками и обула туфли на каблуках. Артистка частично собрала волосы сзади и оставила две пряди возле лица. Тина сделала нюдовый макияж с акцентом на губах.

Тина Кароль в платье от бренда VISHNI / Фотограф Nataliia Kurgan

Реакция сети

"От вашей красоты хочется молчать и просто смотреть на вас бесконечно, потому что слов не хватает описать эту красоту!"

"Ох, какой взгляд".

"Наша королева красоты!"

"Наша одновременно женщина и скандальная девочка".

"Какие невероятные фотки".

"Такая роскошная".

"Вам очень идет это платье!"

