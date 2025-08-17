Тіна Кароль вразила шанувальників новим ефектним образом: "Така розкішна"
- Тіна Кароль вразила шанувальників фото в ефектній сукні від українського бренду VISHNI.
- Сукня представлена на сайті зі знижкою за 2 800 гривень, а Кароль доповнила образ прозорими окулярами.
Шанувальники в захваті від нового стильного образу Тіна Кароль. Співачка одягла ефектну сукню від українського бренду, яка вдало підкреслила її підтягнуту фігуру.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Кароль. Вона опублікувала серію фотографій.
Тіна Кароль позувала у світло-жовтій сукні з фігурним вирізом на грудях від українського бренду VISHNI, який заснували у 2023 році. У районі талії є вузол, що додає оригінальності. Співачка продемонструвала чудову фігуру.
Зараз ця сукня представлена на сайті зі знижкою – вона коштує всього 2 800 гривень.
Свій образ Кароль доповнила прозорими окулярами й взула туфлі на підборах. Артистка частково зібрала волосся ззаду і залишила два пасма біля обличчя. Тіна зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах.
Тіна Кароль в сукні від бренду VISHNI / Фотографка Nataliia Kurgan
Реакція мережі
- "Від вашої краси хочеться мовчати й просто дивитися на вас нескінченно, бо слів бракує описати цю красу!"
- "Ох, який погляд".
- "Наша королева краси!"
- "Наша водночас жінка і скандальна дівчинка".
- "Які неймовірні фотки".
- "Така розкішна".
- "Вам дуже личить ця сукня!"
