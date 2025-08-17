Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Кароль. Вона опублікувала серію фотографій.

До речі У спокусливому комбінезоні без бюстгальтера: Тіна Кароль вразила відвертими кадрами

Тіна Кароль позувала у світло-жовтій сукні з фігурним вирізом на грудях від українського бренду VISHNI, який заснували у 2023 році. У районі талії є вузол, що додає оригінальності. Співачка продемонструвала чудову фігуру.

Зараз ця сукня представлена на сайті зі знижкою – вона коштує всього 2 800 гривень.

Свій образ Кароль доповнила прозорими окулярами й взула туфлі на підборах. Артистка частково зібрала волосся ззаду і залишила два пасма біля обличчя. Тіна зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах.

Тіна Кароль в сукні від бренду VISHNI / Фотографка Nataliia Kurgan

Реакція мережі

"Від вашої краси хочеться мовчати й просто дивитися на вас нескінченно, бо слів бракує описати цю красу!"

"Ох, який погляд".

"Наша королева краси!"

"Наша водночас жінка і скандальна дівчинка".

"Які неймовірні фотки".

"Така розкішна".

"Вам дуже личить ця сукня!"

Раніше Тіна Кароль зізналась, з ким з відомих чоловіків сходила б на побачення.