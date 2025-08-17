Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Кароль. Она опубликовала серию фотографий.
Тина Кароль позировала в светло-желтом платье с фигурным вырезом на груди от украинского бренда VISHNI, который основали в 2023 году. В районе талии есть узел, что добавляет оригинальности. Певица продемонстрировала великолепную фигуру.
Сейчас это платье представлено на сайте со скидкой – оно стоит всего 2 800 гривен.
Свой образ Кароль дополнила прозрачными очками и обула туфли на каблуках. Артистка частично собрала волосы сзади и оставила две пряди возле лица. Тина сделала нюдовый макияж с акцентом на губах.
Тина Кароль в платье от бренда VISHNI / Фотограф Nataliia Kurgan
Реакция сети
- "От вашей красоты хочется молчать и просто смотреть на вас бесконечно, потому что слов не хватает описать эту красоту!"
- "Ох, какой взгляд".
- "Наша королева красоты!"
- "Наша одновременно женщина и скандальная девочка".
- "Какие невероятные фотки".
- "Такая роскошная".
- "Вам очень идет это платье!"
