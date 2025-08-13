40-летняя певица в очередной раз это доказала, показавшись в соблазнительном комбинезоне без бюстгальтера. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее телеграмм-канал.

Так, Тина Кароль сфотографировалась в зеркале. Она надела темно-серый кружевной комбинезон с тонкими бретельками и глубоким декольте. Поверх она накинула легкую серую кофту. Волосы артистка собрала, дополнив образ естественным макияжем.

Такой лук выглядит одновременно элегантно и соблазнительно, подчеркивая изящество и женственность певицы.

Эти фотографии Тины Кароль вызвали восторженную реакцию от подписчиков. Комментарии под фото пестрят комплиментами – фанаты называют певицу "невероятной", "богиней", "нереальной" и "очаровательной".

Комментарии под фото Тины Кароль / Скриншоты из телеграмм-канала певицы

Здесь стоит вспомнить, что такая форма – результат ежедневной работы. Тина Кароль внимательно следит за питанием и уделяет много времени спорту. В ее тренировки входят йога, планка, упражнения со скакалкой и другие активности, которые помогают оставаться в отличной физической форме.

Заметим, недавно певица примерила откровенное платье от украинского бренда Nue. Тот образ также получил шквал комплиментов – поклонники отметили безупречный вкус Тины Кароль и умение выбирать платья, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру.