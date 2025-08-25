Девочку до пары: в сети завирусилось видео, как Кароль поздравляет Никитюк с рождением сына
- Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?" спустя два месяца после родов и получила поздравление от Тины Кароль с рождением сына.
- Видео с поздравлением стало популярным в TikTok, собрав более 450 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.
Через два месяца после родов Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?". На съемках телеведущая встретилась с певицей Тиной Кароль, которая поздравила ее с рождением сына.
Видео этого момента Кароль опубликовала в тиктоке, передает Show 24. Оно довольно быстро завирусилось и уже собрало более 450 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.
К слову Леся Никитюк возвращается к съемкам: как телеведущая будет совмещать материнство и работу
Леся Никитюк для съемок выбрала наряд в украинском стиле, а Тина Кароль надела белый костюм: жакет и брюки-палаццо. Обе звезды сделали красивые прически и макияж. Вероятно, съемки проходили на днях.
Мы тебя все поздравляем и очень любим. Ты – необычайно красивая, и тебе идет быть мамой. Больше – еще и еще. Чтобы до пары девочка была,
– сказала певица.
Телеведущая с юмором отреагировала на поздравление: "Нет, ну что значит больше? Ну, начинаешь, Тина! Ты – как эта женщина из роддома: "Приходите еще за девочкой". В конце видео Леся и Тины посмеялись.
Леся Никитюк впервые стала мамой
Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня, однако сообщила об этом 20. Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Заметим, что телеведущая скрывала свою беременность.
Через места после родов Никитюк вернулась к работе. Она вела день рождения блогера Кэнди Суперстар.
Недавно телеведущая рассказала, что есть люди, которые будут помогать с ребенком, пока она будет на съемках, в частности бабушки. В то же время Леся отметила, что не будет брать сына на съемочную площадку.