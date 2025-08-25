Через два месяца после родов Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку шоу "Хто зверху?". На съемках телеведущая встретилась с певицей Тиной Кароль, которая поздравила ее с рождением сына.

Видео этого момента Кароль опубликовала в тиктоке, передает Show 24. Оно довольно быстро завирусилось и уже собрало более 450 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков.

Леся Никитюк для съемок выбрала наряд в украинском стиле, а Тина Кароль надела белый костюм: жакет и брюки-палаццо. Обе звезды сделали красивые прически и макияж. Вероятно, съемки проходили на днях.

Мы тебя все поздравляем и очень любим. Ты – необычайно красивая, и тебе идет быть мамой. Больше – еще и еще. Чтобы до пары девочка была,

– сказала певица.

Телеведущая с юмором отреагировала на поздравление: "Нет, ну что значит больше? Ну, начинаешь, Тина! Ты – как эта женщина из роддома: "Приходите еще за девочкой". В конце видео Леся и Тины посмеялись.

Леся Никитюк впервые стала мамой