Через два місяці після пологів Леся Нікітюк повернулась на знімальний майданчик шоу "Хто зверху?". На зйомках телеведуча зустрілася зі співачкою Тіною Кароль, яка привітала її з народженням сина.

Відео цього моменту Кароль опублікувала у тіктоці, передає Show 24. Воно досить швидко завірусилося й вже зібрало понад 450 тисяч переглядів і майже 30 тисяч вподобайок.

Леся Нікітюк для зйомок обрала вбрання в українському стилі, а Тіна Кароль одягнула білий костюм: жакет і штани-палаццо. Обидві зірки зробили красиві зачіски й макіяж. Ймовірно, зйомки проходили днями.

Ми тебе всі вітаємо і дуже любимо. Ти – надзвичайно красива, і тобі личить бути мамою. Більше – ще і ще. Щоб до пари дівчинка була,

– сказала співачка.

Телеведуча з гумором відреагувала на привітання: "Ні, ну що значить більше? Ну, починаєш, Тіно! Ти – як ця жінка з пологового: "Приходьте ще за дівчинкою". Наприкінці відео Леся і Тіни посміялися.

Леся Нікітюк уперше стала мамою