Мы виделись, – Тина Кароль рассказала, чем закончился ее публичный конфликт с Олей Поляковой

Один из самых громких конфликтов украинского шоу-бизнеса – ссора Тины Кароль и Оли Поляковой. На днях Тина призналась, удалось ли им с коллегой эту ситуацию разрешить.

В частности, Кароль рассказала, встречалась ли с того момента с Олей Поляковой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего радио"

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Тина приняла участие в опросе "норм, чи стрьом", где ответила на вопрос ведущего Андрея Черновола о ссорах с известными артистами. Она заявила, что это "стрьом" и призналась, что уже помирилась с Олей Поляковой.

Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло,

– подчеркнула певица.

Что известно о публичном конфликте Тины Кароль и Оли Поляковой

Во время съемок одного из телешоу в 2021 году Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". После выхода программы она публично извинилась, уточнив, что имела в виду исключительно характер песен коллеги, а не ее личные потери.

После этой истории отношения между артистками ухудшились – они избегали общения даже во время совместных мероприятий. Однако со временем конфликт исчерпался, и сейчас, со слов артисток, между ними больше нет недоразумений.