Мы виделись, – Тина Кароль рассказала, чем закончился ее публичный конфликт с Олей Поляковой
- Тина Кароль заявила, что она помирилась с Олей Поляковой после публичного конфликта.
- Конфликт начался в 2021 году, когда Оля Полякова сделала комментарий о Тине Кароль во время телешоу, но впоследствии публично извинилась.
- После этого отношения между артистками ухудшились, но со временем конфликт был исчерпан, и теперь они не имеют недоразумений.
Один из самых громких конфликтов украинского шоу-бизнеса – ссора Тины Кароль и Оли Поляковой. На днях Тина призналась, удалось ли им с коллегой эту ситуацию разрешить.
В частности, Кароль рассказала, встречалась ли с того момента с Олей Поляковой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего радио"
Интересно Никаких ограничений между нами нет, – известный певец заинтриговал заявлением об отношениях с Тиной Кароль
Тина приняла участие в опросе "норм, чи стрьом", где ответила на вопрос ведущего Андрея Черновола о ссорах с известными артистами. Она заявила, что это "стрьом" и призналась, что уже помирилась с Олей Поляковой.
Что известно о публичном конфликте Тины Кароль и Оли Поляковой
Во время съемок одного из телешоу в 2021 году Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". После выхода программы она публично извинилась, уточнив, что имела в виду исключительно характер песен коллеги, а не ее личные потери.
После этой истории отношения между артистками ухудшились – они избегали общения даже во время совместных мероприятий. Однако со временем конфликт исчерпался, и сейчас, со слов артисток, между ними больше нет недоразумений.