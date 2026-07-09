Это кармический грех: Тина Кароль рассказала о своем главном комплексе

Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем давнем комплексе, который преследует ее с детства. Исполнительница призналась, почему-то борется с синдромом отличницы, и объяснила, что считает настоящим "кармическим грехом" в жизни каждого человека.

В новом выпуске своего авторского проекта "Дом звукозаписи" артистка затронула тему внутренних барьеров. По словам Тины, с детства ей привили привычку постоянно пытаться оправдать чужие ожидания, что со временем переросло в синдром отличницы, который порой мешает в жизни и творчестве.

Это с советских времен пришло! "Я постараюсь не подвести" – этим нас так замучили с детства. Честно, я с этим тоже борюсь. Синдром отличника! Это так мешает!

– призналась певица.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Певица отметила, что для преодоления этого состояния очень важно научиться ценить настоящий момент и принимать себя.

Когда ты любишь этот миг здесь и сейчас – ты раскрываешься. Просто любите этот миг здесь и сейчас!

– добавила артистка.

Певица Тина Кароль / фото из инстаграма

Кроме того, Тина Кароль поделилась своим жизненным принципом, который является главной движущей силой в ее карьере. Она убеждена, что каждый артист обязан постоянно развивать свои способности и не останавливаться на достигнутом.

Это одна из моих основ, почему я вообще столько лет работаю… Потому что не развивать талант – это огромный грех. Это кармический грех, который на поколения оставит отпечаток, если ты потерял его (талант),

– подчеркнула певица.

Напомним, что коллеги артистки нередко отмечают ее высокую работоспособность. В частности, недавно певец Олег Шумей (SHUMEI) отметил в интервью, что Тина Кароль крайне требовательна к рабочему процессу, однако именно благодаря этой черте и самоотдаче она добилась значительного успеха на сцене.