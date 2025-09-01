Певица Тина Кароль рассказала о 16-летнем сыне Вениамине. Парень приезжал в Украину на летние каникулы.

По словам Кароль, она всю жизнь инвестировала в обучение сына. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Тур звездами".

Потому что я уверена, что умные дети – это будущее. Это умное, устойчивое будущее Украины,

– подчеркнула Тина Кароль.

В этом году Вениамину исполнится 17 лет, однако выглядит он взрослее. Парень учится в Великобритании.

С раннего возраста ему пришлось принять, что он один в семье мужчина. Я ему за это говорю всегда. Там в старших классах можно выбрать свою специализацию. Он выбрал для себя политологию, экономику и бизнес. Умный мальчик. Жду от него пользы для меня и для нашего государства,

– поделилась певица.

Кароль отметила, что сын – "очень тихий, скромный, не мажор". В Великобританию Вениамин поехал еще в 2014 году, когда ситуация в стране была тяжелая и началась война. Артистка понимала, что это не конец.

Еще я очень не хотела, чтобы он рос по-мажорски. Чтобы он был максимально приземленным ребенком. Сегодня он владеет английским, французским, испанским, украинским. Есть о чем поговорить,

– отметила она.

