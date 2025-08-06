На днях украинская певица Тина Кароль пообщалась с ведущим Андреем Черноволом после радиоэфира. Она прошла его блиц, где ответила на интересные вопросы.

Артистка выбирала звездных мужчин, с которыми согласилась бы пойти на свидание и даже объяснила почему. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего радио".

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По словам Тины, романтический ужин она провела бы с шеф-поваром Евгением Клопотенко. С актером Тарасом Цимбалюком, наоборот, выбрала бы активный формат свидания – вместе пошли бы в спортзал. На встречу за чашкой кофе, или просекко Кароль бы пошла с Даниэлем Салемом. Она считает, что это было бы очень весело. А вот для интеллектуальной беседы Тина выбрала бы телеведущего Евгения Яновича.

Действительно ли Тина Кароль ходит на свидания?

Сейчас певица на свидания не ходит. Те мужчины, с которыми ей действительно хотелось бы встретиться, не приглашают, а всем остальным она отказывает.

Однако недавно Тина заявила, что наконец "готова заглянуть в глаза другого мужчины". Этим она дала понять, что после потери мужа Евгения Огира уже готова к новым отношениям.