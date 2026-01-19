Тина Кароль впервые прокомментировала слухи о том, что песня "У нас немає світла" заказана властями
- Тину Кароль критикуют за видео с песней "У нас немає світла", которое восприняли как насмешку над энергетическим кризисом в Украине.
- Певица объяснила, что песня не является ее произведением и не заказана властями, а предназначена для поддержки слушателей.
На днях певица Тина Кароль нарвалась на хейт в сети после нового видео в соцсетях. Она сняла веселый ролик под песню "У нас немає світла".
Пользователи соцсетей возмутились, считая его насмешкой над энергетическим кризисом в Украине и заказной песней от власти. Артистка впервые ответила на эти упреки от хейтеров. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Тины Кароль.
Певица объяснила, что трек "У нас нет света" – это не ее песня и опровергла слухи о том, что композиция является заказной от власти, назвав их "полной глупостью". Она отметила, что хотела, чтобы ее исполнение трека хотя бы немного добавило света в души слушателей.
Холодно, неприятно и грустно абсолютно всем одинаково. Да, у меня есть генератор. Я его заправляю за собственные средства. Это дорого. Так, как и все, боремся с кризисом,
– написала Тина Кароль.
Певица отметила, что все комментарии и боты, которые распространяют обвинения в ее сторону, тщательно отслеживаются, и призвала фанов не идти на поводу у провокаций.
О каком видео Тины Кароль идет речь?
Три дня назад артистка запостила ролик, где поет:
У нас немає світла та в нас є тепло
У нас нема тепла та в нас є добро
У нас нема води та в нас є ми
У нас немає світла та в нас є тепло
І ми переможемо будь-яке зло
Под публикацией она написала: "Пусть эта песня станет вам в непогоду поддержкой и развеет грусть".
Что известно о треке "У нас нет света"?
- Композиция еще 2 года назад вышла на ютуб-канале Danylo Music.
- Ее в 2022 году написал композитор Даниил Городецкий для своей свадьбы.
- Автор в инстаграме объяснил, что эта песня о трудностях – отсутствие света, тепла и воды – и, в противовес этому, о человеческом тепле и доброте.
Заметим, что накануне мы также писали материал о том, что Тину Кароль захейтили после поездки в Славянск