Уже девятый сезон в красном кресле: объявили имя первой тренерши нового сезона "Голоса страны"

Телеканал "1+1 Украина" официально подтвердил возвращение шоу "Голос страны" в осенний эфир. В настоящее время команда проекта уже готовит новый сезон и постепенно раскрывает имена его главных участников.

Первой звездной наставницей 14-го сезона стала Тина Кароль, которая вновь займет место в красном тренерском кресле. Для певицы это будет уже девятый сезон в роли тренера шоу. Об этом сообщили на странице "Голоса страны" в инстаграме.

Комментируя свое возвращение, артистка призналась, что воспринимает его очень эмоционально.

Я возвращаюсь в "Голос страны" с ностальгией по родному дому и любимой программе. Той, которая дарит надежду, окрыляет людей и открывает народные голоса,

– отметила Тина Кароль.

И добавила, что в новом сезоне зрители услышат истории, которые будут трогать и вдохновлять.

Тина Кароль уже давно считается одной из самых успешных наставниц в истории украинской версии проекта. Ее подопечные трижды побеждали во взрослом "Голосе страны": Антон Копитин в пятом сезоне, Александр Клименко в седьмом и Роман Сасанчин в десятом.

Кроме того, певица дважды приводила своих участников к победе в "Голос. Дети", что является абсолютным рекордом среди тренеров шоу.

Имена других звездных наставников пока держатся в секрете, но телеканал обещает раскрыть их в ближайшее время.

В то же время уже известно, что неизменными ведущими проекта останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее мы писали, что это не единственное масштабное возвращение на украинском телевидении. Вскоре зрители также увидят новые выпуски популярного танцевального проекта "Танцуют все", команда которого уже успела раскрыть имена двух судей обновленного талант-шоу.