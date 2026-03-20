Тина Кароль объявила первый концерт во Дворце спорта
- Тина Кароль объявила всеукраинский тур с альбомом "Любовь. Слезы. Манифест", который начнется 22 августа в Черновцах, и концерт во Дворце спорта.
- Альбом содержит 33 песни, включая новые треки и украиноязычные версии ее хитов.
Тина Кароль объявила всеукраинский тур и большой сольный концерт в киевском Дворце спорта. Народная артистка Украины презентует долгожданный альбом "Любовь. Слезы. Манифест", который выпустила сегодня.
Даты концертов и другие детали – в метариале.
Всеукраинский тур Тины Кароль "Любовь. Слезы. Манифест" начнется 22 августа в Черновцах. Следующее выступление состоится 19 сентября в киевском Дворце спорта. Певица приедет еще в 15 городов Украины:
- Черкассы – 9 октября
- Кропивницкий – 10 октября
- Полтава – 11 октября
- Днепр – 12 октября
- Луцк – 16 октября
- Тернополь – 17 октября
- Ровно – 18 октября
- Житомир – 19 октября
- Одесса – 22 октября
- Николаев – 23 октября
- Винница – 25 октября
- Львов – 27 октября
- Белая Церковь – 31 октября
- Хмельницкий – 1 ноября
- Ивано-Франковск – 2 ноября
К альбому "Любовь. Слезы. Манифест" вошло 33 песни – как новые треки, так и украиноязычные версии ее хитов, в частности "Полюсы", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Выше облаков", "Люблю его".
"Любовь. Слезы. Манифест" отражает внутреннюю логику тура и объединяет в себе философию всего моего творчества. Песни никогда не рождаются как задача или концепция – они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения,
– поделилась Кароль.
Кто еще выступит во Дворце спорта в 2026 году?
Jerry Heil – 4 апреля
DZIDZIO – 17 апреля
Алена Омаргалиева – 7 ноября
VOLKANOV – 14 ноября
Анна Тринчер – 20 ноября