Мать Бейонсе сообщила, что ей диагностировали рак молочной железы
- Тина Ноулз, мать Бейонсе, рассказала о диагнозе рака молочной железы, обнаруженный у нее в июле прошлого года.
- После операции по удалению опухоли Тина является свободной от рака и призывает женщин вовремя проходить обследование.
Американская бизнесвумен Тина Ноулз, мать певицы Бейонсе, рассказала, что ей диагностировали рак молочной железы. Женщина поделилась, как на новинку отреагировали дочери.
По словам Тины Ноулз, врачи обнаружили рак первой стадии в ее левой молочной железе в июле прошлого года. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.
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Бизнесвумен рассказала, что новость появилась вскоре после того, как она и Бейонсе запустили линию средств для ухода за волосами Cécred. Женщина как раз заканчивала писать книгу Matriarch.
Ноулз призналась, что ей было сложно рассказать о своем диагнозе в книге, ведь она "очень частная". Однако бизнесвумен решила поделилась, потому что считает, что это "будет поучительно для других женщин". По ее мнению, иногда они очень заняты, но должны пойти и сделать тест. Сама же Тина пропустила запланированную маммографию.
Как Бейонсе и Соланж Ноулз отреагировали на диагноз мамы
В своей книге Тина Ноулз поделилась, что Бейонсе восприняла новость о диагнозе мамы хорошо, "оставаясь позитивной". "И я уже чувствовала, как ее ум работает, сосредотачиваясь на этом как на задании, которое нужно выполнять с точностью", – добавила она. В то же время другая дочь, Соланж, сказала: "Мама, мы позаботимся об этом".
В конце прошлого года мать Бейонсе перенесла операцию по удалению опухоли, а также по уменьшению груди.
У меня все прекрасно. Я свободна от рака и невероятно счастлива, что Бог позволил мне обнаружить его на ранней стадии,
– сказала Тина Ноулз.
Кроме того, она призвала женщин вовремя проходить обследование.
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