Продюсер "Танцев со звездами" ответил на слухи о конфликте с Кароль, которой не будет в спецвыпуске

18 декабря отсняли благотворительный предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами", который выйдет на телеканале "1+1" 28 декабря в 20:00. Однако среди ведущих не было Тины Кароль, которая ранее вела проект с Юрием Горбуновым.

Продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк прокомментировал ситуацию в шоу "Тур звездами". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Владимир Завадюк признался, что хотел бы, чтобы Тина Кароль присоединилась к спецвыпуску "Танцев со звездами" и передал ей "привет". Мужчина считает певицу "одной из самых важных звезд" проекта.

Для тех, кто считает, что между нами что-то не так, – нет. Я обожаю Тину и считаю абсолютно родным человеком. А между родными людьми бывают как классные моменты, так и более сложные. Однако мы всегда остаемся родными,

– сказал Завадюк.

Журналистка Наталья Тур уточнила у продюсера, почему именно Кароль не было на "Танцах со звездами": не сошлись графики или не смогли договориться о гонораре, однако Владимир ответил, что эти вопросы нужно задавать артистке.

Я надеюсь, что когда будет полный сезон, она обязательно будет,

– отметил продюсер.

Для справки! Главным ведущим спецвыпуска стал Юрий Горбунов, а ведущей ред-рума – Иванна Онуфрийчук, о чем сообщили в инстаграме "Танцев со звездами". На балконе участников встречали Юлия Санина, Александра Зарицкая, Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Анна Ризатдинова и Тарас Цимбалюк.

