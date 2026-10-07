Голливудский актер Том Круз оказался в центре обсуждений в сети после случайной встречи с россиянами в Сеуле. Во время разговора он не только заговорил по-русски, но и тепло отзывался о своих поездках в Россию: назвал Москву очень красивой и рассказал, что в свое время специально хотел побывать в Сибири.

Теплый разговор Круза с россиянами привлек внимание украинцев и вызвал возмущение на фоне полномасштабной войны России против Украины и регулярных атак на украинские города. В частности, 7 октября российские войска вновь атаковали Киев, в результате чего было повреждено складское помещение издательства "Книголав". А видео встречи с Томом Крузом россиянка опубликовала в своем инстаграме.

Во время общения с супругами из России актер вспомнил, как в 1990-х годах побывал в Сибири и даже приземлился возле заправки. По словам актера, он сделал там остановку, поскольку хотел увидеть этот регион. Также Круз рассказал о своих визитах в Москву.

Я остановился там, потому что очень хотел увидеть Сибирь. Также я был в Москве в 1987 году. Это был мой первый визит. Там очень красиво. Также был в 2000-х годах перед открытием Большого театра,

– заявил актер.

Вспоминая о своем визите в Москву, Круз даже несколько раз повторил по-русски слово "большой", говоря о Большом театре.

Между тем звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно дала интервью украинской блогерше и соучредительнице бренда Cher'17 Татьяне Парфилевой и рассказала, как поддерживает Украину.