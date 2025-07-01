Масштабный пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland: фестиваль под угрозой срыва
- Пожар в Бельгии уничтожил главную сцену фестиваля Tomorrowland за два дня до его начала, причины возгорания неизвестны.
- Инцидент ставит под угрозу проведение фестиваля, который должен был принять более 100 000 гостей.
В Бельгии вспыхнул масштабный пожар, который полностью уничтожил главную сцену музыкального фестиваля Tomorrowland. Инцидент случился всего за два дня до его запланированного начала.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на HLN и VRT NWS.
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Какова возможная причина пожара?
Главная сцена фестиваля электронной музыки Tomorrowland, старт которого был запланирован на 18 июля в бельгийском городе Бом, полностью выгорела в результате пожара. Причины возгорания пока не установлены.
Главная сцена фестиваля Tomorrowland полностью сгорела: смотрите видео
В то же время источники HLN сообщают, что возгорание могло произойти из-за ошибки во время тестирования фейерверков. В то же время ни организаторы мероприятия, ни экстренные службы пока не подтвердили эту информацию.
По данным VRT NWS, на месте проведения фестиваля было около 1 000 сотрудников, их эвакуировали.
Все, что осталось от сцены после пожара / Фото из социальных сетей
Огонь также распространился на дом с рекреационной зоной. Пожарные оперативно потушили пламя.
Фестиваль Tomorrowland должен был собрать более 100 000 гостей. Однако теперь его проведение оказалось под угрозой срыва.
Tomorrowland проводится в городе Бом с 2005 года и за 20 лет стал одним из самых масштабных и известных музыкальных фестивалей в мире.