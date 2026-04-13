Тоня Матвиенко призналась, почему развелась с мужем, от которого родила в 17 лет

Тоня Матвиенко поделилась подробностями своего первого брака. Также певица призналась, почему развелась с мужем.

О первом браке дочь легендарной Нины Матвиенко вспомнила в интервью Алине Доротюк, которое вышло после ее дня рождения. Вчера, 12 апреля, Тоня отпраздновала 45-летний юбилей.

Тоня Матвиенко рассказала, что первый муж был против ее певческой карьеры. Он хотел, чтобы жена сидела дома и воспитывала ребенка.

Певица забеременела в 16 лет, а в 17 впервые стала мамой. У супругов родилась дочь Ульяна, которая сейчас проживает за границей, девушке уже 27 лет.

Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре,

– поделилась Матвиенко.

У Тони и ее первого мужа была не очень большая разница в возрасте – 7 лет. Они познакомились через общих друзей. Певица призналась, что их отношения были довольно абьюзивными, но без физического насилия.

Я тогда была очень молодая и вовремя не поставила его на место, то есть не показала свой характер. Я себя чувствовала очень виноватой, стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов,

– объяснила она.

В то же время Матвиенко отметила, что получила поддержку от мамы, когда рано забеременела.

Я решила, что хочу стать мамой. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня сейчас прекрасная дочь, это моя подруга. Я думаю, почему тогда еще одного ребенка не родила (смеется – 24 Канал),

– добавила артистка.

Супруги развелись через 10 лет. Тоня объяснила, почему завершились их отношения.

Не люблю его. Для меня любовь – это важно. Я должна любить мужа, радоваться, когда просыпаюсь, ложусь с ним спать. Разлюбила,

– призналась Матвиенко.

Кстати! В день рождения Тоня Матвиенко выпустила совместную песню с нынешним мужем Арсеном Мирзояном, которая называется "Не край". Lyric Video вышло на ютуб-канале певицы.

