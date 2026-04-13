Про перший шлюб донька легендарної Ніни Матвієнко згадала в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вийшло після її дня народження. Вчора, 12 квітня, Тоня відсвяткувала 45-річний ювілей.

Читайте також Навіть у 17 років: знаменитості, які стали батьками у юному віці

Тоня Матвієнко розповіла, що перший чоловік був проти її співочої кар'єри. Він хотів, аби дружина сиділа вдома та виховувала дитину.

Співачка завагітніла у 16 років, а у 17 уперше стала мамою. У подружжя народилася донька Уляна, яка зараз проживає за кордоном, дівчині вже 27 років.

Я завжди хотіла співати. Я вчилась у музичній школі, була піаністкою, співала в хорі,

– поділилась Матвієнко.

У Тоні та її першого чоловіка була не дуже велика різниця у віці – 7 років. Вони познайомилися через спільних друзів. Співачка зізналась, що їхні стосунки були доволі аб'юзивними, але без фізичного насильства.

Я тоді була дуже молода і вчасно не поставила його на місце, тобто не показала свій характер. Я себе відчувала дуже винною, соромилась, що я така молода мама, хотіла, щоб усе було без скандалів,

– пояснила вона.

Водночас Матвієнко зазначила, що отримала підтримку від мами, коли рано завагітніла.

Я вирішила, що хочу стати мамою. Я не бачу в цьому нічого поганого. У мене зараз прекрасна дочка, це моя подруга. Я думаю, чому тоді ще одну дитину не народила (сміється – 24 Канал),

– додала артистка.

Подружжя розлучилося через 10 років. Тоня пояснила, чому завершились їхні стосунки.

Не люблю його. Для мене кохання – це важливо. Я повинна любити чоловіка, радіти, коли просинаюсь, лягаю з ним спати. Розлюбила,

– зізналась Матвієнко.

До речі! У день народження Тоня Матвієнко випустила спільну пісню з нинішнім чоловіком Арсеном Мірзояном, яка називається "Не край". Lyric Video вийшло на ютуб-каналі співачки.

Що відомо про другий шлюб Тоні Матвієнко?