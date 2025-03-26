26 марта, 08:56
Хранит дома в шкафу: Тоня Матвиенко рассказала о дорогом подарке от поклонника
Основні тези
- Певица Тоня Матвиенко рассказала, что до бракосочетания получила от поклонника белую норковую шубу.
- Матвиенко призналась, что шуба сейчас хранится дома в шкафу и уже не подходит по размеру.
Певица Тоня Матвиенко призналась, что еще до женитьбы у нее был поклонник. Артистка рассекретила, какой дорогой подарок от него получила.
Об этом Матвиенко рассказала в эфире шоу "Утро чемпионов", передает Show 24. Оказалось, что поклонник подарил певице норковую шубу.
Тоже интересно Пора быть раскованной, – Полякова призналась, как решилась на эротическую фотосессию для Playboy
До замужества у меня был поклонник. Он мне подарил белую норковую шубу. Заявочка серьезная, но потом ты не знаешь, что с этим делать,
– смеется Тоня Матвиенко.
Певица поделилась, что сейчас эта шуба хранится дома в шкафу. Матвиенко с юмором отметила, что она уже не подходит по размеру.
Что известно о личной жизни Тони Матвиенко
- Напомним, что Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном, с которым познакомилась на шоу "Голос страны". Сначала они просто дружили, ведь мужчина был в браке и воспитывал с женой двух сыновей.
- Впоследствии Мирзоян покинул семью и женился на Тоне. Пара узаконила отношения в 2017 году, а до того Матвиенко родила от певца дочь, которую назвали Ниной.
- Это второй брак для Тони Матвиенко. Со своим первым мужем она познакомилась через одноклассника. Певица начала встречаться с ним в 16 лет, ему же было 23 года. В 17-летнем возрасте артистка забеременела и позже родила дочь Ульяну. В отношениях супругов начался кризис, впоследствии они развелись.