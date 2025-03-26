Хранит дома в шкафу: Тоня Матвиенко рассказала о дорогом подарке от поклонника

Певица Тоня Матвиенко призналась, что еще до женитьбы у нее был поклонник. Артистка рассекретила, какой дорогой подарок от него получила.

Об этом Матвиенко рассказала в эфире шоу "Утро чемпионов", передает Show 24. Оказалось, что поклонник подарил певице норковую шубу.

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До замужества у меня был поклонник. Он мне подарил белую норковую шубу. Заявочка серьезная, но потом ты не знаешь, что с этим делать,

– смеется Тоня Матвиенко.

Певица поделилась, что сейчас эта шуба хранится дома в шкафу. Матвиенко с юмором отметила, что она уже не подходит по размеру.

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