Такая сумма в моей жизни впервые, – Тоня Матвиенко призналась, сколько заработала на хите "Кульбабы"

В 2024 году песня Тони Матвиенко "Кульбабы" неожиданно получила новую волну популярности в соцсетях. Сегодня клип на ютубе уже собрал более 27 миллионов просмотров.

Впервые певица рассказала, какой доход принесла ей композиция. Этими подробностями она поделилась в интервью Алине Доротюк.

Тоня Матвиенко призналась, что роялти от трека "Одуванчики" уже составляют около 30 тысяч долларов.

Это такая сумма в моей жизни впервые. Честно заработанные деньги. Было приятно заработать такие деньги. Точно половина лежит на творчество, клипы, новые песни,

– рассказала артистка.

Также она добавила, что после успеха "Одуванчиков" прошлый год был очень насыщенным, с большим количеством концертов, выступлений и корпоративов, которые тоже принесли прибыль.

Интервью с Тиной Матвиенко: смотрите видео онлайн

Что известно о песне Тони Матвиенко "Одуванчики"?