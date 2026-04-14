Такая сумма в моей жизни впервые, – Тоня Матвиенко призналась, сколько заработала на хите "Кульбабы"

Тоня Матвиенко призналась, сколько заработала на хите "Кульбабы"
В 2024 году песня Тони Матвиенко "Кульбабы" неожиданно получила новую волну популярности в соцсетях. Сегодня клип на ютубе уже собрал более 27 миллионов просмотров.
Впервые певица рассказала, какой доход принесла ей композиция. Этими подробностями она поделилась в интервью Алине Доротюк.
Тоня Матвиенко призналась, что роялти от трека "Одуванчики" уже составляют около 30 тысяч долларов.
Это такая сумма в моей жизни впервые. Честно заработанные деньги. Было приятно заработать такие деньги. Точно половина лежит на творчество, клипы, новые песни,
– рассказала артистка.
Также она добавила, что после успеха "Одуванчиков" прошлый год был очень насыщенным, с большим количеством концертов, выступлений и корпоративов, которые тоже принесли прибыль.
Что известно о песне Тони Матвиенко "Одуванчики"?
- Этот трек артистка записала еще в феврале 2022 года. Автором песни является Иван Клименко. Певица рассказывала, что из всех предложенных ей композиций сразу выбрала именно эту – она ей откликнулась по настроению и напомнила о собственной молодости и восприятии мира.
- Сначала релиз планировался на май как подарок ко дню рождения Арсена Мирзояна, но впоследствии его перенесли на предновогодний период. Артистка объясняла это желанием поддержать слушателей и добавить им больше светлого настроения в сложное время.
- Из-за ограниченного бюджета вместо полноценного клипа выпустили лирик-видео. Об этом Тоня Матвиенко рассказывала в интервью "Коротко о".
- И хотя трек вышел еще в 2022, настоящий успех пришел к нему только в конце 2024 года, и песня до сих пор остается популярной среди слушателей.