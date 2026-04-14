Вперше співачка розповіла, який дохід принесла їй композиція. Цими подробицями вона поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Тоня Матвієнко зізналася, що роялті від треку "Кульбаби" вже становлять близько 30 тисяч доларів.
Це така сума у моєму житті вперше. Чесно зароблені гроші. Було приємно заробити такі гроші. Точно половина лежить на творчість, кліпи, нові пісні,
– розповіла артистка.
Також вона додала, що після успіху "Кульбаб" минулий рік був дуже насиченим, із великою кількістю концертів, виступів і корпоративів, які теж принесли прибуток.
Інтерв'ю з Тіною Матвієнко: дивіться відео онлайн
Що відомо про пісню Тоні Матвієнко "Кульбаби"?
- Цей трек артистка записала ще в лютому 2022 року. Автором пісні є Іван Клименко. Співачка розповідала, що з усіх запропонованих їй композицій одразу обрала саме цю – вона їй відгукнулася за настроєм і нагадала про власну молодість та сприйняття світу.
- Спочатку реліз планувався на травень як подарунок до дня народження Арсена Мірзояна, але згодом його перенесли на передноворічний період. Артистка пояснювала це бажанням підтримати слухачів і додати їм більше світлого настрою у складний час.
- Через обмежений бюджет замість повноцінного кліпу випустили лірик-відео. Про це Тоня Матвієнко розповідала в інтерв'ю "Коротко про".
- І хоча трек вийшов ще у 2022, справжній успіх прийшов до нього лише наприкінці 2024 року, та пісня і досі залишається популярною серед слухачів.