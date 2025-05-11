Я столько не сказала, – дочь Нины Матвиенко трогательно высказалась о ней в День матери

Более полутора года назад из жизни ушла народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее дочь, певица Тоня Матвиенко, каждый раз щемяще вспоминает о маме.

На этот раз она высказалась о ней в День матери и показала их архивное фото. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тони Матвиенко.

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Мамы – это лучшие защитницы, ангелы, врачи, учителя. У мамы есть все профессии мира, когда речь идет о ее ребенке. Она всегда найдет решение, вылечит, успокоит, научит,

– написала исполнительница.

Она добавила, что много всего не сказала и не сделала со своей мамой, поэтому призвала своих поклонников делайте все возможное для их мамочек, пока есть такая возможность.

Я столько не сказала, не сделала со своей мамой, поэтому призываю каждого: не ждите, не откладывайте. Говорите маме самые теплые слова, обнимайте,

– отметила Тоня.

Кроме того, Матвиенко поделилась архивными фотографиями со своими дочерьми и мамой.

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года, всего за два дня до своего 76-го дня рождения. По словам Тони Матвиенко, ее мать в течение четырех лет боролась с онкологическим заболеванием. Состояние здоровья народной артистки критически ухудшилось в августе 2023 года, что привело к госпитализации. 11 октября Нину Матвиенко похоронили на Зверинецком кладбище Киева.

Тоня призналась, что потеря мамы была для нее очень болезненной. Она рассказывала, что в комнате Нины Матвиенко все оставила, как и было до ее смерти, а поддерживать связь ей помогает исполнение маминых песен.