Цього разу вона висловилась про неї у День матері та показала їхнє архівне фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тоні Матвієнко.

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Мами – це найкращі захисниці, ангели, лікарі, вчителі. У мами є всі професії світу, коли мова йде про її дитину. Вона завжди знайде рішення, вилікує, заспокоїть, навчить,

– написала виконавиця.

Вона додала, що багато всього не сказала і не зробила зі своєю мамою, тому закликала своїх шанувальників робіть усе можливе для їхніх матусь, поки є така можливість.

Я стільки не сказала, не зробила зі своєю мамою, тому закликаю кожного: не чекайте, не відкладайте. Говоріть мамі найтепліші слова, обіймайте, робіть усе можливе,

– зазначила Тоня.

Крім того, Матвієнко поділилася архівними фотографіями зі своїми донечками та мамою.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року, лише за два дні до свого 76-го дня народження. За словами Тоні Матвієнко, її мати протягом чотирьох років боролася з онкологічним захворюванням. Стан здоров'я народної артистки критично погіршився в серпні 2023 року, що призвело до госпіталізації. 11 жовтня Ніну Матвієнко поховали на Звіринецькому кладовищі Києва.

Тоня зізналася, що втрата мами була для неї дуже болісною. Вона розповідала, що в кімнаті Ніни Матвієнко все залишила, як і було до її смерті, а підтримувати зв'язок їй допомагає виконання маминих пісень.