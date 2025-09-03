Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новый трек "Блискавка" и уже презентовала клип к нему. В видеоработе принял участие муж артистки Арсен Мирзоян, что добавило большей интимности и искренности.

Дело в том, что новая композиция Тони Матвиенко о любви, передает Show 24.

Не пропустите Alena Omargalieva откровенно призналась, был ли кризис в отношениях с мужем-воином

Как известно, клип снимали в Киеве. В видео можно увидеть, как Арсен Мирзоян играет на гитаре, танцует под песню "Блискавка" и просто дурачится с женой.

Это песня о чувстве, которое разрывает тебя изнутри. Когда единственное желание – быть рядом с любимым человеком. Когда ты видишь его в каждом дуновении ветра, в каждом луче солнца. Если бы словами можно было объяснить любовь, то оно было бы молнией. Это когда сердце кричит от боли и радости одновременно. Оно – все на свете, и ничего больше,

– объяснила певица.

Тоня Матвиенко – "Блискавка": смотрите видео

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна?