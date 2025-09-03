Укр Рус
3 сентября, 01:00
Тоня Матвиенко презентовала чувственный клип, в котором снялся ее муж Арсен Мирзоян

София Хомишин
Основні тези
  • Тоня Матвиенко выпустила новый трек "Блискавка" и презентовала клип, в котором снялся ее муж Арсен Мирзоян.
  • В этой песне воспевается любовь, которая разрывает изнутри, когда единственное желание – быть рядом с любимым человеком.

Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новый трек "Блискавка" и уже презентовала клип к нему. В видеоработе принял участие муж артистки Арсен Мирзоян, что добавило большей интимности и искренности.

Дело в том, что новая композиция Тони Матвиенко о любви, передает Show 24.

Как известно, клип снимали в Киеве. В видео можно увидеть, как Арсен Мирзоян играет на гитаре, танцует под песню "Блискавка" и просто дурачится с женой.

Это песня о чувстве, которое разрывает тебя изнутри. Когда единственное желание – быть рядом с любимым человеком. Когда ты видишь его в каждом дуновении ветра, в каждом луче солнца. Если бы словами можно было объяснить любовь, то оно было бы молнией. Это когда сердце кричит от боли и радости одновременно. Оно – все на свете, и ничего больше,
– объяснила певица.

Тоня Матвиенко – "Блискавка": смотрите видео

Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна?

  • Певцы встретились на проекте "Голос страны" в 2011 году. Сначала между ними была только дружба, ведь тогда Арсен еще был в браке. Но со временем их отношения переросли в любовь.
  • Ради Тони певец развелся и впоследствии женился на ней.
  • Свадьба пары состоялась в 2017 году, уже после рождения дочери Нины. Супруги отпраздновали бракосочетание дважды – сначала в Таиланде, а затем в Днепре.
  • Арсен и Тоня признаются, что в их отношениях возникают трудности, но главное в них – любовь. Супруги учатся преодолевать ревность и недоразумения вместе. В июне этого года они отметили 8-ю годовщину брака.
  • Кстати, от предыдущего брака у Тони Матвиенко есть старшая дочь Ульяна, которой в ноябре исполнится 27 лет, а у Арсена Мирзояна – двое сыновей, Влад и Артем.