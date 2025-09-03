Українська співачка Тоня Матвієнко випустила новий трек "Блискавка" і вже презентувала кліп до нього. У відеороботі взяв участь чоловік артистки Арсен Мірзоян, що додало більшої інтимності та щирості.

Річ у тім, що нова композиція Тоні Матвієнко про кохання, передає Show 24.

Як відомо, кліп знімали у Києві. У відео можна побачити, як Арсен Мірзоян грає на гітарі, танцює під пісню "Блискавка" та просто дуркує з дружиною.

Це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання – бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця. Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно – все на світі, і нічого більше,

– пояснила співачка.

Тоня Матвієнко – "Блискавка": дивіться відео

Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна?