Тоню Матвиенко ударил водитель такси: в компании отреагировали на инцидент

30 июня Тоня Матвиенко пострадала от рук водителя такси. После инцидента певица обратилась в правоохранительные органы, а сегодня утром полиция Киева задержала мужчину, открыто уголовное производство.

Нападающий работает в компании Bolt, представители которой уже отреагировали на ситуацию. Они оставили комментарий под сообщением Матвиенко в инстаграме, где певица рассказала об избиении, передает Show 24.

К слову Ударил меня в голову, – Тоня Матвиенко пострадала от рук таксиста, которого задержала полиция

В Bolt заявили, что начали внутреннее расследование после инцидента и "ограничили доступ водителя к платформе". В компании отметили, что готовы к сотрудничеству с полицией и будут предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию.

Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, ведь действия водителя недопустимы. Компания Bolt очень серьезно воспринимает любые жалобы на поведение водителей. Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим наивысшим приоритетом. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения,

– говорится в комментарии.

В компании Bolt отреагировали на избиение Тони Матвиенко / Скриншот из инстаграма

На комментарий Bolt ответил певец Влад Дарвин. Он возмутился тем, что компания лишь ограничила водителю доступ к системе и не приняла других мер, несмотря на то, что признала его действия в отношении Тони Матвиенко недопустимыми.

Ни слова о справедливом наказании виновного, никаких элементарных извинений от компании, ни слова о реальной защите своих клиентов и будущих мерах по предотвращению насилия,

– написал Дарвин.

Влад Дарвин возмутился реакцией Bolt / Скриншот из инстаграма

Что известно о нападении таксиста на Тоню Матвиенко

Вчера Тоня Матвиенко заявила об избиении со стороны водителя такси. По словам певицы, с самого начала поездки он вел себя пренебрежительно, в частности грубо отреагировал на просьбу пассажирки закрыть окно из-за сквозняка.

Матвиенко рассказала, что дальше разговор начал становиться неадекватным, поэтому она попросила остановить машину, однако таксист отказался. Так, певица открыла дверь на ходу, и только после этого мужчина остановился.

"Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком!", – написала Тоня Матвиенко.