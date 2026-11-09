Жена Евгения Кота Наталья Татаринцева сообщила о горе в семье: "Сейчас очень тяжело"

Супруга хореографа Евгения Кота, гимнастка Наталья Татаринцева, сообщила о большой утрате в семье – ушел из жизни ее отец.

Она поделилась печальной новостью в инстаграме, опубликовав совместный пост с мамой Светланой. В публикации Наталья и ее мама поделились болью от утраты и теплыми воспоминаниями о муже и отце.

Как сообщила Татаринцева, 5 ноября 2026 года ее отец скончался от болезни. Родные признались, что все произошло очень быстро, поэтому им до сих пор трудно осознать утрату. По словам Натальи, накануне публикации они уже проводили его в последний путь.

Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частичкой сердца. Нам будет не хватать тебя во всем. В семейных встречах, в праздниках, в обычных телефонных разговорах, в тех маленьких моментах, из которых и складывается жизнь,

– написали Наталья и Светлана.

Они вспомнили, что он был жизнерадостным, общительным и имел много друзей. Он любил шутить, общаться и собирать вокруг себя людей. Родные хотят, чтобы его помнили именно таким – веселым, активным и харизматичным.

Наталья также посвятила отцу личные слова, признавшись, что он навсегда останется для нее лучшим папой.

Для меня ты навсегда останешься самым мощным папой в мире. Моим лучшим. Моим единственным. Я так сильно тебя люблю, папа. И мне ужасно больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом,

– написала гимнастка.

Отдельно она упомянула о маленькой дочке Леле, которая успела провести с дедушкой совсем немного времени. Наталья пообещала, что девочка будет знать, каким замечательным человеком был ее дедушка и как сильно он любил семью.

Напомним, недавно о своей болезненной утрате также откровенно рассказывала певица Ирина Федишин. Артистка призналась, как переживает смерть нерожденной дочери.