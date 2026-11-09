Дружина Євгена Кота Наталія Татарінцева повідомила про горе в родині: "Зараз дуже важко"

Сумною звісткою вона поділилася в інстаграмі, опублікувавши спільний допис із мамою Світланою. У публікації Наталія та її мама поділилися болем від втрати й теплими спогадами про чоловіка та батька.

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Як повідомила Татарінцева, 5 листопада 2026 року її батько помер через хворобу. Рідні зізналися, що все сталося дуже швидко, тому їм досі важко усвідомити втрату. За словами Наталії, напередодні публікації вони вже провели чоловіка в останню путь.

Нам із мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою кожною частинкою серця. Нам бракуватиме тебе в усьому. У родинних зустрічах, у святах, у звичайних телефонних розмовах, у тих маленьких моментах, із яких і складається життя– написали Наталія та Світлана.

Вони згадали, що чоловік був життєрадісним, товариським і мав багато друзів. Він любив жартувати, спілкуватися та збирати навколо себе людей. Рідні хочуть, щоб його пам'ятали саме таким – веселим, активним і харизматичним.

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Наталія також присвятила батькові особисті слова, зізнавшись, що він назавжди залишиться для неї найкращим татом.

Для мене ти назавжди залишишся найпотужнішим татом у світі. Моїм найкращим. Моїм єдиним. Я так сильно тебе люблю, тату. І мені страшенно боляче усвідомлювати, що більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися з твоїх жартів чи просто побути поруч– написала гімнастка.

Окремо вона згадала про маленьку доньку Лелю, яка встигла провести з дідусем зовсім небагато часу. Наталія пообіцяла, що дівчинка знатиме, якою чудовою людиною був її дідусь і як сильно він любив родину.

Нагадаємо, нещодавно про власну болючу втрату також відверто розповідала співачка Ірина Федишин. Артистка зізналася, як переживає смерть ненародженої доньки.