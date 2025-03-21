Жалкий и инфантильный, – трансгендерная дочь Илона Маска публично его раскритиковала

Трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска недавно откровенно высказалась о своем знаменитом отце. Известно, что между ними довольно напряженные отношения.

Поэтому, девушка призналась, боится ли Илона Маска из-за его влиятельности. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Teen Vogue.

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Вивьен Джена Уилсон, которая ранее была известна как Ксавье Александр Маск, подтвердила, что прекратила любое общение с отцом в 2020 году и рада этому.

Он жалкий и инфантильный человек. Почему я должна его бояться? Ой, у него так много власти. Нет, нет, нет. Мне до жопы! Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О нет, я дрожу. Ох, я мои ноги дрожат. Мне плевать, сколько у кого-то денег. Мне действительно плевать. Он владеет Twitter. Ладно. Поздравляю,

– эмоционально высказалась девушка.

Конфликт между отцом и дочерью обострился в 2022 году, когда Вивьен осуществила трансгендерный переход и официально отказалась от фамилии Маск. В то же время отец не воспринял трансгендерность дочери, публично заявив, что был "обманом вынужден" подписать документы на смену пола, и даже провозгласил, что "потерял своего ребенка".

Напомним, недавно стало известно, что Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз. Избранница американского миллиардера Шивон Зилис родила сына, которого они с мужем назвали Селдон Ликург. Это уже четвертый совместный ребенок пары. Илон и Шивон также воспитывают двойняшек Страйдера и Азур и дочь Аркадию.

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