Травести-дива Монро уехала из Украины и призналась, вернется ли она

Украинская травести-дива Монро уехала из Украины. Это, по ее словам, произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Из-за критики от поклонников, знаменитость объяснила, как ей удалось пересечь границу. К тому же она поделилась своими впечатлениями от пребывания за пределами Украины и призналась, планирует ли возвращаться. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Монро.

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По словам Монро, ее выезд является вполне законным и временным. Артистка заверила, что имеет билет домой и непременно вернется в Украину после окончания своих дел. Звезда отправилась в Грецию на премьеру фильма Queens of Joy, где сыграла одну из ролей.

Монро объяснила, что еще в позапрошлом году оформила все необходимые документы и была исключена с воинского учета из-за определенных медицинских обстоятельств, что позволяет ей легально пересекать границу Украины.

Странно ли мне слышать и видеть самолет в небе, который гудит, как будущий прилет – на пятый раз нет. Потому что здесь так. Странно ли не слышать тревоги и взрывы ночью – тоже нет. Потому что в Киеве, несмотря на все, я тоже чувствую себя в безопасности. И главное, я понимаю, что я не испытываю негативных эмоций, потому что в кармане моего чемодана билет домой. И, когда я закончу все свои дела, я куплю сувениры и поеду туда, где мое сердце и душа сейчас. В Украину,

– отметила Монро.

Заметим, ранее Монро рассказала, как ходила в военкомат и призналась о готовности адаптироваться к военной жизни, если ее мобилизуют.

Что известно о Монро

Монро (настоящее имя – Александр Федяев) стала первым открытым трансгендерным представителем в украинском шоу-бизнесе. Она работает телеведущей, актрисой и певицей. В частности, в 2020 году Монро стала соведущей 92-й церемонии вручения премии Оскар. Известно, что травести-дива официально сменила свою фамилию на Монро, сохранив при этом имя и отчество.