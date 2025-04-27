Ты ставишь диски, заиграет ренебе, – трек Вовы из Львова и Дорна разрывает тикток

Совместная композиция Вовы из Львова и Ивана Дорна "Атата (ренебе)", выпущенная более тринадцати лет назад, снова на пике популярности. Трек разрывает тикток.

Многие молодые люди удивляются тому, что раньше не слышали эту песню, которая в свое время была достаточно популярной, пишет Show 24.

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Так, пользователи в тикток массово создают контент под "Атата (ренебе)": от липсингов и танцев до коротких ситуативных скетчей с различными подписями.

В целом тиктокеры создали уже около 5 тысяч роликов под этот звук.

Ты ставишь диски, заиграет ренебе

Прыгают сиськи, потому что я тебя

Позади кровать, мы там туда-сюда

Увидит фазер и сделает а-та-та,

– говорится в припеве.

Видео инфлюенсерки Симбочки, бывшей девушки Ильи Парфенюка, под песню "Атата (ренебе)" набрало более миллиона просмотров и более 63 тысяч лайков только за пять дней.

Что известно об исполнителях сегодня

Вова из Львова

Артист вместе с семьей – женой и двумя детьми – уже длительное время проживает в Лос-Анджелесе (США). После полномасштабного вторжения России он активно занимается благотворительностью: вместе с женой дает концерты в американских городах и собирает средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Недавно исполнитель представил новый трек "Плачет мальчик", созданный совместно с женой. Припев композиции содержит строки из стихотворения "Такубоку. Грустные игрушки" украинской поэтессы Ирины Жиленко.

VovaZiLvova, Всюдисвоя – "Плачет мальчик": смотрите видео онлайн

Иван Дорн

После начала полномасштабного вторжения певец выехал за границу и, по неофициальной информации, сейчас живет во Франции. Хотя Дорн публично осудил войну, его репутация остается неоднозначной. Артиста недавно оскандалился своим выступлением на вечеринке, где присутствовали россияне.

Заметим, это не первый случай, когда старые украинские треки получают вторую жизнь благодаря социальным сетям. Недавно подобное произошло с песней "Разные" группы Quest Pistols. Композиция, выпущена также около 13 лет назад, стала популярной не только в украинском, но и в мировом TikTok благодаря вирусному тренду.